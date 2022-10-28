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Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar

28 Ekim 2022 Cuma 19:14
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Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar



Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucunun yanı sıra 300 gram daha hintkeneviri ve 70 gram kokain daha ele geçirildi.

Zanlılar Ö.A ile S.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, zanlı 1'in  ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi.

Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Zanlı 1'in bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan polis, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlı üzerinde yapılan arama sonucu 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Zanlı S.K'nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında gizlenmiş halde bulunan siyah çanta içerisinde, 30 adet vakkumlanmış poşette 1 kilo “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Artan, zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Artan bu süre zarfımda yürütülen ileri soruşturmada zanlı ZANLI 1'in Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde daha bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi şubesine gönderildiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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