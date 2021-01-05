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Evde silah sesleri geldi

Alayköy’de bir kişi silah ile eve kapandı. Elde edilen bilgilere göre Mustafa Türkkal sabah saatlerinde alkol aldı.

05 Ocak 2021 Salı 23:27
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Evde silah sesleri geldi

Alayköy’de bir kişi silah ile eve kapandı. Elde edilen bilgilere göre M.T sabah saatlerinde alkol aldı.

Ardından evde tartışma yaşandığı ve M.T'nin silah çektiği öğrenildi.

Polis ekipleri öğle saatlerinden beri M.T'yi ikna etmeye çalışıyor.

Evden ara ara silah sesleri duyuldu.

Çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de olay yerinde.

M.T'yi ikna etmek için aile bireyleri de ara ara konuşuyor ancak M.T odadan çıkmıyor.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sürerken M.T'nin “Gelmeyin öldürürüm” dediği öğrenildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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