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Evde tedavi dönemine geçiliyor

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Koronavirüs pozitif hastalar pazartesiden itibaren semptomsuz ise ve doktoru onaylarsa evinde tedavi edilebilecek.

16 Temmuz 2021 Cuma 09:24
848 Okunma
Evde tedavi dönemine geçiliyor

Koronavirüs pozitif hastalar pazartesiden itibaren semptomsuz  ise evinde tedavi edilebilecek.

Evde kalacak hastaların evlerinde tek başlarına kalma şartı ve doktorunun onayı ile evlerinde tedavi edileceği belirtildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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