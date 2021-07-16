Evde tedavi dönemine geçiliyor

Koronavirüs pozitif hastalar pazartesiden itibaren semptomsuz ise evinde tedavi edilebilecek.
Evde kalacak hastaların evlerinde tek başlarına kalma şartı ve doktorunun onayı ile evlerinde tedavi edileceği belirtildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Koronavirüs pozitif hastalar pazartesiden itibaren semptomsuz ise ve doktoru onaylarsa evinde tedavi edilebilecek.
Koronavirüs pozitif hastalar pazartesiden itibaren semptomsuz ise evinde tedavi edilebilecek.
Evde kalacak hastaların evlerinde tek başlarına kalma şartı ve doktorunun onayı ile evlerinde tedavi edileceği belirtildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs