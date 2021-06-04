Evdeki kumbaraları da çalmış!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29-31 Mayıs tarihleri arasında, Girne’de Yusuf Egemen Dönmez ve Hasan Hüseyin Dönmez'e ait ikametgah içerisinden çalınan sabit kamera ile ilgili olarak tutuklanan S.Y.(E-34)’nin yapılan ileri sorgulamasında, 9 Mayıs tarihinde, Yusuf Egemen Dönmez ve Hasan Hüseyin Dönmez'e ait ikametgahın güney kısmındaki açık durumda bulunan sürme penceresinden içeri giriş yaparak içerisinden 2 adet kumbara ve içerisinde bulunan toplam 18.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.