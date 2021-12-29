Evden çaldıkları eşyaları, çalıntı arabayla götürdüler

Kimliği meçhul kişi ya da kişiler dün İskele Boğazı’nda bulunan Leventler Sitesi’ndeki Andreyi Gorbunov’a ait eve girerek, televizyon ve bilgisayarını çaldı, çaldıkları eşyaları da yine Gorbunov’a ait araba ile alıp götürdü.

Polis şimdi, Gorbunov’un evine giren hırsız veya hırsızlar ile çalınan televizyon, bilgisayar ve arabayı arıyor.

Elde edinilen bilgilere göre, kimliği meçhul kişi veya kişiler, evin oturma odasında bulunan televizyon, bilgisayar ve araba anahtarını aldıktan sonra, bahçede park halinde olan arabaya yükledi ve arabayı da alarak kayıplara karıştı.

Evde gerekli incelemeleri yapan polis, hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

