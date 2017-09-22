Evden uyuşturucu fışkırdı

Devrim Demir

Ülkede artan uyuşturucu kâbusunu sonlandırmak için mücadelesini sürdüren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri alınan her ihbarın peşine düşüyor.

Alsancak’ta uyuşturucu bilgisi olduğuna dair bilgine alan polis ekipleri 39 yaşındaki Teoman Cankat’ın evine önceki gün öğle saatlerinde operasyon düzenledi.

Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri ve çok sayıda kokain kalıntısı ele geçirdi.

İşlediği suçu itiraf eden Cankat, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirterek 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Bira kutusunda ve piyango bileti üzerinde uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede, zanlı Teoman Cankat’ın önceki gün saat 11.30-14.35 saatleri arasında evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Halil Dümenci, Cankat’ın evinde gerçekleşen aramada, garaj odası kısmında masa üzerinde Efes Pilsen marka teneke bira kutusu içinde içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 22 adet yanık sigara izmariti ele geçirildiğini söyledi.

Dümenci, devam eden aramalarda, 5 adet kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan plastik pipet parçaları, üst kattaki yatak odasında bulunan masada üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 1 adet 5 Euro kâğıt para bulunduğunu kaydetti.

Tavan arasında 32 gram bulundu

Soruşturma memuru mahkeme emri ile evde devam eden aramalarda, kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 1 ABD doları ve üzerinde 200 yazılı Ukrayna parası bulunduğunu kaydetti.

Dümenci, evin arka bahçesindeki ahşap çardağın tavan kısmında tahtaların arasına gizlenmiş vaziyette siyah renk poşete sarılı yaklaşık 32 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduklarını ifade eden polis, Cankat’ın suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Bugün yeniden mahkeme huzurunda

Dümenci, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadelerin ve sorgulanması gereken şahısların olduğunu belirterek zanlı Teoman Cankat’ın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.