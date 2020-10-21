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Eve balkondan girip uyuyan kızın yanında mastürbasyon yaptı

Son zamanlarda meydana gelen ve toplumda büyük endişe ve tedirginlik yaratan sapıklıklara bugün sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:46
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Eve balkondan girip uyuyan kızın yanında mastürbasyon yaptı

Son zamanlarda meydana gelen ve toplumda büyük endişe ve tedirginlik yaratan sapıklıklara bugün sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Kapalı ancak kilitsiz balkon kapısından konut içerisine giren ve o esnada yatak odasında uyumakta olan D.Ö isimli kızın yanında şortunu çıkarıp mastürbasyon yapan yabancı uyruklu S O. E., konutun başka odasında misafir olarak bulunan H.A tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi ve polis oraya gelmesi sağlandı.

Zanlı bugün 21.10.20 tarihinde ağır bir suç işlemek kastıyla konuta girme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına yemin altında olgularla ilgili mahkemede şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, zanlını 21.10.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde müştekinin kaldığı daireye kapalı ancak kilitsiz pencereden girdikte sonra müştekinin uyumakta olduğu yatak odasına girdiğini söyledi.

İkametgâhın bir başka odasında misafir olarak kalmakta olan H.A isimli şahıs tarafından fark edilen zanlının etkisiz hale getirilerek polisin haberdar edildiğini belirten PM Yıldız, olay mahalline giden polis ekibinin zanlıyı yatak odasında tespit ederek suçüstü ha tutukladığını söyledi.

Zanlının yapılan ilk sorgusunda müştekinin yatak odasında şortunu çıkarıp mastürbasyon yaptığına dair beyan olduğunu söyleyen PM Yıldız, tahkikatın yeni olduğunu, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri yanında temin edilen müzekkere ile arama yapılacağına değindikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, son zamanlarda toplumu geren ve tedirginlik yaratan bu gibi suçların artış gösterdiğine dikkat çektikten sonra polisin tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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