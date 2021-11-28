Künye
Kıbrıs 23
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti
Eve gelen seramik ustası genç...
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
banner107
Flaş Haber
Narkotik'ten büyük operasyon
Kapat

Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti

Gönyeli’de meydana gelen cinsel saldırı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Kasım 2021 Pazar 13:44
0 Okunma
Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti
banner108

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, huzurda bulunan zanlı S.A.’nin (E-38) Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.11.2021 tarihinde, saat 12:45 raddelerinde, Gönyeli'de, G.G.'ye ait ikametgah içerisinde, Çatalköy'de sakin zanlının, kendisini seramik ve fayans işi yapmak amacı ile konu ikametgaha davet eden P.D.’nin (K-26) rızası dışında ve cinsel davranışla sağ kolu ile belini sarıp sağ eli ile göbek kısmını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayeti olduğunu belirtti. Polis, olayın akabinde şikâyetçi ile zanlının aynı asansörde apartmanın zemin katına indiklerini ve tokalaştıkları esnada kadını elinden çekip, yanaklarından izni olmaksızın öptüğünü anlattığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlı S.A.’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri bulunduğundan, zanlının aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı
DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı
“Eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz"
“Eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz"
İngiliz egemen askeri üslerine ‘etkileyici inkişaf’
İngiliz egemen askeri üslerine ‘etkileyici inkişaf’
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim