Eve geri dönmedi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.11.2020 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Öykü Ceren OCAKBATIRAN (K-15) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmaktadır.