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Eve girdiler, çekmeceleri boşalttılar!

Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme , Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar M.Y, İ.Ö, O.Ş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

22 Temmuz 2022 Cuma 19:33
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Eve girdiler, çekmeceleri boşalttılar!
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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili bulguları aktardı.

Cenk Özyay, 10 Temmuz2022 tarihinde, Girne’de,  bulunan iki katlı bir ikametgâhın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındığını aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y'nin ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö ve O.Ş'nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Cenk Özyay, soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö'nün Girne’deki ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis yürütülen ileri soruşturmada M.Y'nin 16 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğinin de ortaya çıktığını mahkemeye aktardı.  

Cenk Özyay, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

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