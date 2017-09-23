Eve girip para kasası çalmışlar

Devrim Demir

Güney Kıbrıs’tan yaşayan ve yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Filistin uyruklu zanlı Mohammed Darraj ülkemizde “ev açma hırsızlık” suçundan yakalandılar.

Lefkoşa’da bir eve girerek para kasası çaldıkları öne sürülen zanlılar, dün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Mohammed Darraj’ın 12 Eylül tarihinde Lefkoşa’da Tözün Hamzaoğlu’na ait ikametgâh içerisinden yatak odasında dolap içerisinde bulunan 1 adet para kasasını çaldıkları gerekçesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini zanlıların Lefkoşa’da işlenen birçok benzer faili meçhul olayla bağlantısı olabileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.