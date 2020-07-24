Gazimağusa’da 20 Temmuz’da T.Ç.’nin (E-22), bir şahsa ait evin balkon penceresinde monteli demir korkuluğu söküp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek evden televizyonu çaldığı tespit edildi.
Polis, zanlının tutuklandığını açıkladı.
Eve girip televizyon çaldı
Gazimağusa’da 20 Temmuz’da T.Ç.’nin (E-22), bir şahsa ait evin balkon penceresinde monteli demir korkuluğu söküp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek evden televizyonu çaldığı tespit edildi.
24 Temmuz 2020 Cuma 11:41
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Gazimağusa’da 20 Temmuz’da T.Ç.’nin (E-22), bir şahsa ait evin balkon penceresinde monteli demir korkuluğu söküp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek evden televizyonu çaldığı tespit edildi.