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Eve girip televizyon çaldı

Gazimağusa’da 20 Temmuz’da T.Ç.’nin (E-22), bir şahsa ait evin balkon penceresinde monteli demir korkuluğu söküp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek evden televizyonu çaldığı tespit edildi.

24 Temmuz 2020 Cuma 11:41
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Eve girip televizyon çaldı

Gazimağusa’da 20 Temmuz’da T.Ç.’nin (E-22), bir şahsa ait evin balkon penceresinde monteli demir korkuluğu söküp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek evden televizyonu çaldığı tespit edildi.
Polis, zanlının tutuklandığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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