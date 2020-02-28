Dipkarpaz’da Ersin Paşa Mahallesi’nde dün Ömer Aba’nın ikametgahının kapısı meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi ve yatak odası içerisinde bulunan iki adet çekyat ile mutfak içerisinde bulunan mutfak dolapları ateşe verilmek suretiyle yakıldı.
Evi ateşe verdiler!
Dipkarpaz’da bir evin kapısını kırarak giren şahıslar evdeki koltukları ve mutfak dolaplarını ateşe verdi.
28 Şubat 2020 Cuma 13:04
1175 Okunma
Ulkenin dort bir yani SIDDET olaylari ile gundeme geliyor.Bu ulkede daha siki ve sert onlemler alinmalidir.