Evi ateşe verdiler!

Dipkarpaz’da Ersin Paşa Mahallesi’nde dün Ömer Aba’nın ikametgahının kapısı meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi ve yatak odası içerisinde bulunan iki adet çekyat ile mutfak içerisinde bulunan mutfak dolapları ateşe verilmek suretiyle yakıldı.