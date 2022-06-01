Evi gece kulübüne çevirmişler

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen fahişelik meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Rosemary Ese Bramıoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Rosemary Ese Bramıoh’un “Fahişelik Yaptırma, Kontrolü Altındaki Binada Fuhuş Yapılmasına İzin Verme, Fuhuşa Teşvik” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2022 Şubat-Mayıs ayları içerisinde zanlı Rosemary Ese Bramıoh’un kontrolü altınla bulundurduğu Şht Ahmet Hasan Sokak Harise Hanım Apartmanı Kat 6 Daire 21 içerisinde aynı yerde sakin G.L.S. ve M.M. U.’nun fuhuş yapmasına izin vererek ikametgah içerisinde para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve adı edilenin tasarrufunda bulunan fuhuştan temin edilen kazançları gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri olduğuna inanılan 12.500 TL ve 50 dolar nakit paranın emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini ve temin edilmesi gereken ifadeler ile ayrıca olay mahallinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının tasarrufunda bulunup emare alınan paraların akıbeti ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.