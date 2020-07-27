Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar

Evi soyup soğana çevirdi

Lefkoşa’da girdiği binadan antika eserler çalan zanlı U.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:47
1245 Okunma
Evi soyup soğana çevirdi

Lefkoşa’da girdiği binadan antika eserler çalan zanlı U.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, Zanlı U.G'nin 8 Ağustos 2019 tarihinde Ali Nebih’e ait binaya girip, antika duvar saati, çevirmeli telefon, 15 adet vazo, bir adet siyah renk valiz, gazlı soba ve yağlı boya tabloyu sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının sirkat ettiği çevirmeli telefon, soba duvar saatini Surlariçi’nde bir işletmeye sattığının belirlendiğini söyledi.

Polis, soba ve duvar saatinin bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının 15.08.2919 yurtdışına çıkış yaptığını ve 24.07.2020 tarihinde turist vizesiyle giriş yapıp tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

Son Güncelleme: 27.07.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!
Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı
Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı
Arkadaşının burnunu kırdı
Arkadaşının burnunu kırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim