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Evi soyup soğana çevirmiş

 Lefkoşa’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 16 yaşındaki E.B, tutuklanarak,  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Haziran 2021 Salı 13:55
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Evi soyup soğana çevirmiş

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 16 yaşındaki E.B, tutuklanarak,  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselede oturum kapalı gerçekleşti.

Polis, 04.06.2021 tarihinde Lefkoşa Metehan bölgesinde Şht Gazeteci İzzet Yalın Sokak üzerinde bulunan O.B'ye ait 2 nolu ikametgâh içerisinde bulunan 1 adet Ipod kulaklık, 1 adet 20 Amerikan Doları, bir adet üzerinde A harfi asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde iki top asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde ördek asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde yuvarlak taşlar bulunan altın kolye, bir adet tektaş altın kadın yüzüğü, bir adet üzerinde yuvarlak taşlar bulunan altın kadın küpesi ve 400 İngiliz Sterlinini Zanlı E.B. (E-16) tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü̈ bir ifade verdiğini ve temin edilen gönüllü̈ ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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