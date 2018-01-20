"Evi teslim etme hakkımız yoktur"

Yeni Bakış’ın “7 aydır delil arıyorlar” başlığıyla verdiği haberinin ardından Levent Sorver ve Mehmet Sorver’in avukatları Ömer Adal ve İsmet İzel açıklamalarda bulunarak Alayköy’de olayın yaşandığı evin sahibinin anlattıklarının doğru olmadığını açıkladı. Levent Sorver ve Mehmet Sorver’in avukatları Ömer Adal ve İsmet İzel yaptığı açıklamada, Alayköy’de Levent Sorver’in eşini öldürmesiyle sonuçlanan olayın yaşandığı evi, ev sahibine teslim etme gibi bir haklarının olmadığını belirterek, ev sahibinin evin kirasını istemesi ya da evin kendisine teslim edilmesini istemesi durumunda dava açma hakkının olduğunu söyledi.

“Evde yeniden tetkik yapılması istenebilir”

Mahkeme tarafından ilerleyen zamanlarda yeniden tetkik yapılmasının istenebileceğini belirten sanık avukatları, bugün itibarıyla eve girilmemesi ve bir yere dokunulmamasının en doğru davranış olacağını kaydetti.

“Yardım istediğimiz konusu doğru değil”

Bu durumun hassasiyetinin ev sahibine de anlatıldığını belirten sanık avukatları, 40 bin sterlin ödendiğine yönelik söylemin ve sanıkların kurtulması için ev sahibinden yardım istendiği hususunun gerçek dışı olduğunu söyledi.

Avustralya’da yaşayan Oktay Umutlu isimli vatandaş, bir süre önce Yeni Bakış’a ulaşarak, Alayköy’de kiraya verdiği evinde işlenen cinayetin ardından 7 aydır evine giremediği için yaşadığı mağduriyeti paylaşmıştı.