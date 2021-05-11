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Evi Yanan Aileye İtfaiyecilerden Anlamlı Destek 

SHD. Meydan İtfaiye Şubesi,  Havalimanları İtfaiye Derneği  03.05.2021 tarihinde Haspolatta ikametgahlarinda yangın çıkan aileye Maddi ve Manevi bağışta bulunarak yaralarını sardı.

11 Mayıs 2021 Salı 08:14
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Evi Yanan Aileye İtfaiyecilerden Anlamlı Destek 

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL 

SHD. Meydan İtfaiye Şubesi,  Havalimanları İtfaiye Derneği  03.05.2021 tarihinde Haspolatta ikametgahlarinda yangın çıkan aileye Maddi ve Manevi bağışta bulunarak yaralarını sardı.

Dernek Başkanı İbrahim Kırgız,  tüm halkı ve yetkilileri bu zor dönemde mağdur ailenin yanında olmaya davet etti.

Kırgız konuşmasında, 5 çocuklu bir ailenin gözleri önünde evleri yanarken ne hissettiklerini anlayabildigini, yürekler acısı bir durumun yaşandığını dile getirerek, duyarlı üyelerine de katkılarından dolayı gönülden teşekkürlerini sundu. 

Görev yetki ve sorumluluklarının dışında da ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan Meydan İtfaiyenin sosyal sorumluluk faaliyetlerini de sürdürdüğünü ifade etti. 

Kırgız, "Bilindiği üzere bu yıl içerisinde Dernek Anı Ormanı oluşturulmuş ve 23 Nisan'da Atatürk silüeti ile Bayraklarımızı göndere çeken bir Dernek" olduklarını söyledi.

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