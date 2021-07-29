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‘Evimiz, yuvamız gitti, bir şeyimiz kalmadı’

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdü. Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen 63 yaşındaki Cumali Yücel “Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı” dedi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:22
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‘Evimiz, yuvamız gitti, bir şeyimiz kalmadı’

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde dün akşam saat 19.45’te ormanlık alanda çıkan yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 

Ekipler havanın karanlık olması nedeniyle yangına ilk etapta karadan müdahale etti. İş makineleri, arazöz ve personellerin müdahalesi gece boyunca sürdü. 

Yangın gece kontrol altına alınamadı. Yangın bölgesine yakın olan ve tedbir amaçlı boşaltılan 7 köyde birçok ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen 63 yaşındaki Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok” dedi.

Karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale tekrar başladı.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozanYangın
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