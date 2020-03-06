Evin avlusundaki park halindeki araç alev aldı

Dipkarpaz'da dün gece Recep Keskin’e ait evin avlusunda park halinde bulunan araçta, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangın Recep Keskin tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın kabin kısmı tamamen yandı.
Ev avlusunda park halinde duran bir araç aniden alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Dipkarpaz'da dün gece Recep Keskin’e ait evin avlusunda park halinde bulunan araçta, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangın Recep Keskin tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın kabin kısmı tamamen yandı.