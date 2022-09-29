Evin bahçesine izinsiz girdi!

27-29.09.2022 tarihleri arasında, Sınırüstü - Altınova Anayolunun birinci kilometresi üzerinde bulunan Ramadan YARKAN’a ait etrafı telle çevrili bahçe içerisine girilerek mülke tecavüz edildikten sonra; bahçe kuyusunu besleyen 100 metre uzunluğundaki kablo ile kuyu dalgıcına bağlanan 17 metre uzunluğundaki kablo kesilerek hasara uğratıldıktan sonra, yine bahçede bulunan bir adet su motoru, iki adet demir bıçkı, bir adet çakı, bir adet güneş panelli sahte kamera, bir set makinist anahtarı ve traktör üzerinde monteli bulunan iki adet ön far, bir adet çeki demiri ile iki adet akü çalınmıştır.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.H.(E-17), İ.Y.(E-17) ve M.E.(E-16) tutuklanmış olup, çalınan malzemeler tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.