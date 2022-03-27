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Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

27 Mart 2022 Pazar 10:44
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Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26.03.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Alayköy’de sakin Yılmaz ERKUTRET(E-68) ikametgahının ön kısmında bulunduğu bir sırada, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ERKUTRET
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