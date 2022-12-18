Evinde baskın yedi!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.12.2022 tarihinde, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Gün Sonu Operasyonu) kapsamında, H.Y.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama sonucu, toplam 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğun inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.