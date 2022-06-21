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Evinde baskın yedi!

Gazimağusa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

21 Haziran 2022 Salı 12:59
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Evinde baskın yedi!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.06.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Ç.G.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve bir adet av tüfeği ile 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.Ö.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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