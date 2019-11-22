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Evinde cephanelik bulunan zanlılar tutuksuz yargılanacak

22 Kasım 2019 Cuma 17:17
Evinde cephanelik bulunan zanlılar tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında tabanca bulunan zanlılar K.D ile O.D dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Zanlılar K.D ve O.D’in Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 13.11.2019 tarihinde saat 16.50-19.30 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri Gönyeli Lefkoşa'da sakin K.D'nin ikametgâhında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine LPM Adli Şube ekiplerinin oluşturduğu bir ekip ile Lefkoşa Kaza mahkemesin den temin edilen arama emri ile zanlının huzurunda bir arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, arama neticesinde yatak odası içerisinde bulunan yatağının yastığının altına gizlenmiş vaziyette 1 adet Fransa yapım MAB marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ayrıca yine yatak odası içerisinde 1 adet canlı G-3 mermisi, 19 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 73 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı mermi, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve yine aynı ikametgâhın avlu kısmında 14 adet 9 mm çapında canlı mermi, 13 adet 7.65 mm çapında tabanca mermi kovanı, 186 adet de 9 mm çapında tabanca mermi kovanı bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının evinde arama yapıldığı esnada iş arkadaşı olan O.D’nin, K.D’nın babasına ait ruhsatlı 9 milimetre çapında Almanya yapımı Sig Sauer marka tabanca şarjörünü kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip arama neticesinde arkadaşını koruyup kanunsuz herhangi bir şey bulunmasını engellemek amacı ile koşarak kaçmaya başladığı esnada adli şube ekipleri tarafından takip edilerek tabanca ve şarjörünü saklamaya çalıştığı Sht. Osman Benli Sokak içerisindeki toprak arazi içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, balistik inceleme sonuçlarının geldiğini ve tabanca ile mermilerin faili meçhul herhangi bir olayda kullanılmadığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Sağer, zanlı K.D’nin 75 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı O.D’nin ise 35 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Tutuksuz
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