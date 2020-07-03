Evinde makbuzlar bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan methaldar olarak tutuklanan zanlı Ö.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ö.B'nin Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 01.07.2020 tarihinde, Maliye Teftiş Kurulu tarafından Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde 01.03.2020-19.06.2020 tarihlerini kapsayan denetim sırasında Tahsilat Memuru Ö.B'nin 396 ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirip, 155 bin 125 TL açık belirlendiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 02.07.2020 tarihinde geldiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan arama esnasında tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulunduğunu söyledi.

Polis, dairenin geriye dönük de işlemleri inceleyeceğini ve sirkat edilen meblağın artabileceğini belirtti.

Polis, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını ve tahkikatın geniş kapsamlı yapılacağını söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.