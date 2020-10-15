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Evinde tabanca bulundu

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı M.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:53
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Evinde tabanca bulundu

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı M.G  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.G’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Polis soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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