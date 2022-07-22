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Evinde tabanca bulunmuştu... Mahkemeye çıkarıldı!

20.07.22 tarihinde Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda tasarrufunda 9 mm çapında Samsung marka 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör bulunan Gazimağusa sakini A.A suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 21.07.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

22 Temmuz 2022 Cuma 19:18
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Evinde tabanca bulunmuştu... Mahkemeye çıkarıldı!
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Zanlı bugün 22.07.22 tarihinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Adli şubede görevli polis memuru Raif Safa’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 20.07.22 tarihinde saat 11.40 – 12.30 saatleri arasında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında bir polis ekibi tarafından zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada ikametgahın merdiven boşluğunda siyah renk 9 mm çapında Samsung marka bir adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirten tanık, yapılan soruşturmada bahse konu tabancayı Temmuz 22 ayının ilk günleri içerisinde kendisini korumak maksadıyla Gazimağusa’ da Aşıklar tepesi diye bilinen yerde tanımadığı bir şahıstan 60 bin T.L karşılığı satın alıp tasarrufuna geçirdiği yönünde zanlının itirafta bulunduğunu ve polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.  

Meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında kamera görüntülerindeki incelemenin de devam etmekte olduğunu, 1 günlük sürede 2 ifade alındığını, zanlıya ait 2 adet cep telefonunun incelenmek üzere Data şubesine, balistik inceleme için de tabancanın polis Genel Müdürlüğüne gönderildiğini ve tabanca satışını yapan şahsın aranmakta olduğunu belirten tanık polis ilgili birimlerden henüz bu konuda bir rapor temin edilemediğine değindikten sora tahkikatın selameti açısından zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Talep edilen süreyi savcı yardımcısı Hüseyin Eser’ in 4 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. 

Kaynak: MHA
 

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