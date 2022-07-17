Evinde uyuşturucu bulundu

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

Soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö.’nün (E-38) Girne’deki evinde bugün mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.’nin (E-31) 16 Haziran’da, Girne’de bulunan bir apartman dairesini kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenleyerek, başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiraladığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.