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Evinde uyuşturucu bulundu

İ.Ö isimli şahsın evinde mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

17 Temmuz 2022 Pazar 11:53
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Evinde uyuşturucu bulundu
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Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

Soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö.’nün (E-38) Girne’deki evinde bugün mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.’nin (E-31) 16 Haziran’da, Girne’de bulunan bir apartman dairesini kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenleyerek, başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiraladığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

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