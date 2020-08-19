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Evinde uyuşturucu ile yakalandı

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı T.Ş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:53
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Evinde uyuşturucu ile yakalandı

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı T.Ş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı T.Ş'nin 18 Ağustos 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından Kermiya bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada içinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 17 Ağustos’ta aranan bir şahıstan 100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığına dair gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek,  zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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