Evinde uyuşturucuyla yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

27.09.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ozanköy’de O.C.Y.(E-34)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet banknot para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.