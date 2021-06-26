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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

 Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:13
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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

Gültuna huzurda bulunan zanlının 25 Haziran 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhında mahkeme emri ile 13.30-14.15 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 4 adet foil kâğıdına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çekmece içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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