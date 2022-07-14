Evinde uyuşturucuyla yakalandı!

Polisten konuyla ilgili açıklama şu şekilde:

13.07.2022 tarihinde, İskele’de, M.Y.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, saksılarda ekili boyları yaklaşık 2 cm uzunluğunda 15 adet hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yaklaşık yarım kilo ağırlığında hint keneviri tohumu, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi ile bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.