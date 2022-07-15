Evinde uyuşturucuyla yakalandı!

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bir bilgi ışığında 14.07.22 tarihinde saat 00.30 raddelerinde zanlının ikametgahına gidildiğini, üzerinde yapılan aramada cüzdanı içerisinde beyaz mavi renk naylona sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım Gr. ağırlığında madde, yatak odasında komodin çekmecesinde siyah gözlük kutusu içerisinde ayrı ayrı 5 küçük paket halinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 Gr. ağırlığında madde, naylon poşet içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr. ağırlığında madde ve yine ayni yerde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3400 T.L nakit para bulunarak emare alındıktan sonra zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeleri bir kişiden satın aldığını, bir kısmını sattığını belirttiğini aktaran tanık polis, meselenin yeni olması nedeniyle tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA