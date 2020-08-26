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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Rashad Salih Faraj mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:06
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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Rashad Salih Faraj  mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Çavuş,  25 Ağustos 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide, zanlı Rashad Salih Faraj Mahjoub’ın saat 18.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Hamitköy'deki ikametgâhında tespit edilerek huzurunda mahkeme emriyle 18.35- 19.15 saatleri arasında yapılan aramada; komodin üzerinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, Dolap içerisinde üzerinde MR. Pound yazan turuncu renk naylon da 19 ayrı foil kâğıdına sarılı toplam yaklaşık 38 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ağzı yanık siyah renk çöp torbası içerisinde yaklaşık 290 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca ayni dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak soruşturma maksatlı el konulup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.  Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.08.2020 13:08
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