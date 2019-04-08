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Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:27
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
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Kamalı Haber

Dağyolu’nda ikametgâhında yapılan aramada, saksı içerisinde ekili vaziyette toplam 5 kök hintkeneviri türü bitkiler bulunarak B.T.(E-44) dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 4 Nisan tarihinde 18.45-19.30 saatleri arasında, Dağyolu’nda B.T.(E-44)’nin ikametgâhında yapılan aramada, saksı içerisinde ekili vaziyette toplam 5 kök hintkeneviri türü bitkiler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının söz konusu bitkileri kendi kullanımı için ektiğini itiraf ettiğini kaydetti. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartını yerine getiremeyen zanlı 45 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderildi.

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