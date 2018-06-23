Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Evindeki inşaatta düştü, yaralandı

Alayköy’de dün saat 19:00 sıralarında, Salih Hacımevlüt (E-57), evinin bahçesinde bulunan inşaatta yürürken aniden rahatsızlanarak düştü ve başını çarptı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:40
Evindeki inşaatta düştü, yaralandı

Alayköy’de dün saat 19:00 sıralarında, Salih Hacımevlüt (E-57), evinin bahçesinde bulunan inşaatta yürürken aniden rahatsızlanarak düştü ve başını çarptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatasında kırık ve kanama tespit edilen Hacımevlüt yoğun bakım serisinde kontrol altına alındı.

Mehmet Emin Karagil(E-65) de dengesini kaybederek Kurtuluş’ta evinin yanında bulunan 4 metre derinliğindeki beton havuzun içerisine düşerek yaralandı.

Karagil, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde omuriliğinde ve kaburgalarında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV+ ile seçim heyecanı
TV+ ile seçim heyecanı
Yeni heyecan, yeni başkan Osman Bican
Yeni heyecan, yeni başkan Osman Bican
Alayköy’de karar net
Alayköy’de karar net

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim