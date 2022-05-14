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Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:10
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Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!

Soruşturmayı yapan polis memuru Ali Çavuş, 10 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, DATA Şubesi’ne yazı yazılacağını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade ederek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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