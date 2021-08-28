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Evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Polisin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde, tabanca şarjörü ve canlı mermi bulunan 53 yaşındaki S.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:41
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Evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Polisin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde, tabanca şarjörü ve canlı mermi bulunan 53 yaşındaki S.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı. Polis, zanlı S.B.’nin, “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarruf, Kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarruf “suçlandığını belirtti.

Polis, 27 Ağustos tarihinde zanlının evinde uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çapında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65 çapında canlı mermi, 83 adet 9 milimetre çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının aracında torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında bir miktar satın aldığını, tabancayı ise 12.12.2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.  Soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapan Sakallı, zanlının aleyhine 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:01
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