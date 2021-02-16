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Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Şubat 2021 Salı 11:37
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Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, olguları aktardı.

Kurtbir, zanlının "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kurtbir, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa'nın çağlayan bölgesinde NS 168 plakalı aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirterek, yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında da arama yapıldığını dile getiren Kurtbir, evde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ifade etti.

Kurtbir, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğine işaret ederek, bu maddelerden 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığının belirlendiğini anlattı.

Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığı ve etki etme olasılığı bulunmadığından ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER AJANSI

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