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Evini kiraya verdiğine pişman oldu!

Avustralya’da yaşayan Oktay Umutlu isimli vatandaş, Alayköy’de kiraya verdiği evinde işlenen cinayetin ardından 7 aydır evine giremediği için yaşadığı mağduriyeti anlattı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:09
Evini kiraya verdiğine pişman oldu!
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Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Avustralya’da yaşayan Oktay Umutlu isimli vatandaş birikimi sonucu Alayköy’den satın aldığı evi bir buçuk yıl önce, cinayetle yargılanan Levent Sorver’e kiraladı. Levent Sorver, 7 ay önce evde eşi Zehra Sorver’i öldürmesiyle tutuklanınca ev sahibi Oktay Umutlu Kıbrıs’a geldi. Ancak 7 aydır evine giremiyor. 7 ay Kıbrıs’ta kalmak zorunda kalan Oktay Umutlu artık Avustralya’ya dönmek zorunda olduğunu, Alayköy’deki evinin bakımını yapıp kapatıp gitmek istediğini belirterek son günlerde yaşadıklarını şu şekilde ifade etti, “Bana çok iyi ailedirler, evi kiralamayı düşünmüyor musun" dediler. Ben de Avustralya’da yaşadığımdan dolayı kiralamaya karar verdim. Bir buçuk yıl önce çevremdekiler iyi referans verdiği Levent Sorver’e evimi kiraladım. 7 ay önce eşini öldürdüğünü duydum. Adliyeye telefon açtım. Bana çıkıp gelirsen sorunu hallederiz dediler. Kıbrıs’a geldim, ancak 7 aydır tüm uğraşlarıma rağmen delil bulacağız gerekçesiyle evime giremedim.”

“Her şey olduğu gibi duruyordu”

“En son iki hafta önce tamamdır evine girebilirsin dediklerinde Levent Sorver’in ablasını bul dediler. Kiracımın ablası ile görüştüm, eve gittik. Bana ayağına galoş giy, bir yere dokunma dediler. Nedenini sorduğumda ise Avukatlarının zanlı müebbet ceza almasın diye hafifletici delil aradığını söyledi. Eve girdiğimde şok oldum. Her şey olduğu gibi duruyordu. Yerde kanlar ve kanlı tuvalet kağıtları vardı. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Evi olduğu gibi bırakıp çıktık. O gün avukatlarının kendilerine umut aşıladığını ve 40 bin sterlin para aldığını öğrendim. Avukatlarını aradım, buldum, görüştüm. Bana eve bir süre daha girmememi söyledi”

“Avukat bana ‘yardımcı ol bu adamı kurtaralım’ dedi”

“Kendisine Avustralya’ya dönmek zorunda olduğumu ve dönmeden evi geri teslim almak istediğimi söylediğimde ise avukatın yanıtı bana “Yardımcı ol bu adamı kurtaralım, müebbet yemesin. Para peşinde olma” oldu. Aylardır bekliyorum. Avustralya’ya dönmeden bu işi halletmek istiyorum. Bu kadar zamandır bu deliller hala toplanamadı mı?  Eve girmeye korkuyorum çünkü delilleri sildim diye beni suçlu gösterebilirler. Adliyedeki arkadaşlar ilk zamanlar girebilirsin demesine rağmen şimdi onlar da avukatın savunmada olduğunu ve bu hakkını kullandığını, eve girmememi söylüyor. 7 aydır mağdurum. Kiralık araba kullanıyorum. Adliye, Savcılık, Alayköy arası gidip geliyorum.”  

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Magusalı 2018-01-17 14:13:04

Bir avukata. Git tahliye davası aç. Polis de lileri çoktan topladı.

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