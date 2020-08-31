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Evinize yada ofisinize girerken 5 yıldızlı otel konforunda Krallar gibi karşılanmak ister misiniz?

Blu Palm Residance ile Girne Merkezde lüksün yeni adresi yükseliyor. Cemil Atakara mimarlık ofisi tarafından tasarlanan proje MHM Estate Ltd nin uzman ekibi tarafından satışa sunulmuştur. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:56
748 Okunma
Evinize yada ofisinize girerken 5 yıldızlı otel konforunda Krallar gibi karşılanmak ister misiniz?

Blu Palm Residance ile Girne Merkezde lüksün yeni adresi yükseliyor. Cemil Atakara mimarlık ofisi tarafından tasarlanan proje MHM Estate Ltd nin uzman ekibi tarafından satışa sunulmuştur.

Stresten uzak ve her anın keyfini çıkarabileceğiniz bir hayat sürebilmeniz için ,yüzme havuzu, sauna, hamam ve spor salonu gibi tüm detaylar düşünülüp tasarlanmıştır.

Dükkan, Ofis ve Loft dairelerden oluşan Blue Palm Residence ailesine katılma isterseniz

Detaylar ve Rezervasyon için.

0546 999 0 646(MHM)

info@mhmdevelopments.com

Son Güncelleme: 31.08.2020 21:56
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