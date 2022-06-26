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Evkaf, başarılı olan gençlere ödüllerini verdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği 'Evkaf Biliyorum' yarışmasının 22’inci haftasında başarılı olan gençlere ödülleri verildi.

26 Haziran 2022 Pazar 11:31
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Evkaf, başarılı olan gençlere ödüllerini verdi
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Evkaf Biliyorum yarışmalarında 22’inci hafta ödülleri sahiplerini buldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilen bilgiye göre, her hafta düzenli olarak yapılan Evkaf Biliyorum yarışmalarının 22’inci haftasındaki soruyu doğru cevaplayan gençlere ödülleri verildi.

20 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen ve KKTC genel kültürüne dair bir sorunun yöneltildiği yarışmada ödül kazanan öğrenciler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin misafiri oldu.

Gençler, Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş'in elinden başarı belgelerini ve ödüllerini aldı.

Son Güncelleme: 26.06.2022 11:35
Anahtar Kelimeler:
EvkafKıbrıs Vakıflar İdaresiEvkaf Biliyorum
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