‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 48’inci hafta ödülleri de sahiplerini buldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen ‘evkafbiliyorum.com’ üzerinden devam eden bilgi yarışmalarında 48’inci haftanın ödülleri de sahiplerine teslim edildi.

19 Aralık günü gerçekleşen ve genel kültüre dair bir sorunun yöneltildiği yarışmada ödül kazanan öğrenciler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin misafiri oldu.

Yarışmalar her hafta Pazartesi günü saat 19.00'da devam edecek. Yarışmanın şartları şöyle:

1. 7-18 yaş grubundaki KKTC’de yaşayan öğrenciler.

2. Aynı yarışmaya bir aileden sadece tek kişi katılabilecek.

Bu haftaki yarışmalarda, en hızlı cevap veren 6 kişiye 500 TL Derya Butik hediye çeki verilecek.