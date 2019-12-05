Evkaf Engellerin 365 gün ‘Farkında’

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir rapor yayınlayarak engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması adına Evkaf’ın yaptığı en önemli adımlardan biri engelli istihdamı alanında atıldı. Kurum, yasal oranın üzerinde istihdam sağlayarak engelli vatandaşlara maddi ve manevi destek olmuş oldu. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde şu anda 8 engelli vatandaş görev yapıyor.

İstihdamın yanında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi yapmış olduğu yardımlarla da engelli bireylerin yanında oldu. Sadece 2019 yılında Kasım ayına kadar 700 bin TL’yi bulan maddi destek sağlandı.

Yapılan yardımların 330 bin TL’si özel eğitim desteği şeklinde özel eğitim ihtiyacı bulunan kişilerin okul masrafları ve ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde gerçekleşti.

Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için 211 bin TL harcandı. Bu rakamın sadece 45 bin TL’si hasta bezi alımı yapıldı.

2019’da engelli bireylere 8 adet tekerlekli sandalye, 8 adet akülü sandalye ve 5 banyo sandalyesi alımı yapıldı. Bu kalem için 78 bin TL harcandı.

Engelli bireyler için 15 Bin TL değerinden üç adet rampa yapıldı.

Bu desteklerin yanında, engelli bireylerin sosyal hayatının geliştirilmesi için İyilik Gönüllüleri ve diğer aracılarla sosyal aktiviteler düzenlendi veya düzenleyen kurumlara destek olundu. Yapılan piknik, gezi veya yemek gibi aktivitelerle engelli bireylerin morallerinin yüksek tutulmasına yardımcı olundu.

Engelli bireylere yardım yapılırken Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi kişi veya kurum ayrımı yapmadan tüm dernek, özel eğitim kurumu ve toplumsal aktörlere eşit anlamda yardımcı olmaya çalıştı. 2019 yılında Eylül ayına kadar KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne 100 bin TL, Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği’ne 30 bin TL katkı yapıldı. Katkı yapılan diğer kurumlar arasında Algım Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Ela Özel Eğitim Merkezi, Dipkarpaz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık, Anmel Özel Eğitim ve Danışmanlık, Elita Özel Eğitim Merkezi, Gazimağusa Fizyoterapi ve Özel Eğitim Merkezi, Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Ziyamet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve daha birçok farklı kurum ve birey bulunuyor. (BRT/MAIL)