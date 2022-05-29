EVKAF Güzelyurt'ta gençlik festivali düzenledi.

2021-2022 öğretim yılında Liselerarası atletizm finallerinde kızlarda şampiyon olan Güzelyurt Türk Maarif Koleji, erkeklerde şampiyon olan Kurtuluş Lisesi, ortaokullar arası atletizmde kız ve erkek takımlarında her ikisi de şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu ekiplerinin başarısını kutlamak, gençlerin spora yönelimini teşvik etmek amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından gençlik festivali düzenlendi. Etkinlik çocuklar için şişme zıpzıp balon, palyaço gösterisi, pamuk şeker, patlamış mısır, dondurma ikramlarının ardından halk dansları ve modern dans gösterileriyle devam etti. Dereceye giren gençlere ve onları hazırlayan öğretmenlerine Kıbrıs Vakıflar İdaresi Koordinatörü Mehmet Güneş ve Ortaöğretim dairesi Müdürü Cengiz Uzun tebrik belgelerini ve plaketlerini taktim etti. Coşkuyla geçen etkinliğin ardından Arif Denizer ve ekibinin konseri yer aldı.