Evkaf İyilik Gönüllüleri Girne’de temizlik için kolları sıvadı

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Girne Amfitiyatro ile Kale Arkası arasında kalan bölgeyi temizlemek için kampanya başlattı.

Çalışmaya Girne Belediyesi de destek veriyor.

Tüm elemanları ülkede yaşayan Ruslardan oluşan ekip 1 ay sürecek çalışmayla Deniz şehitliği ve amfitiyatroyu da içeren geniş alanı temizleyecek.

Evkaf İyilik Gönüllüleri Girne Sorumlusu Oya Kutsal, yaklaşık 1 ay sürecek kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Kutsal, amaçlarının, tarihi doğal güzelliklerle Girne merkezde muhteşem bir manzaraya sahip olan bölgeyi temizlemek olduğunu dile getirdi.

Bölgede yürüyüş yapan vatandaşların şikayetleriyle bu kampanyayı başlatma kararı aldıklarını söyleyen Oya Kutsal, 1 ay sürecek kampanyayla, Girne belediyesi işbirliğinde bölgede ciddi bir çalışma yapılacağını ifade etti.

Evkaf İyilik Gönüllüleri Girne Temizlik Bölümünün tüm elemanlarının , ülkede yaşayan Ruslardan oluştuğunu dile getiren Kutsal, vatandaşların da temizlik kampanyasına ilgi göstermesini istedi.

Evkaf İyilik Gönüllüleri Girne Temizlik Bölümü Koordinatörü Diana Suyunşalina da, bölge genelinde temizlik kampanyaları düzenlemekten mutluluk duyduklaırnı belirtti.

Kampanyaya, kaktı koyan gönüllülerden Anna Yaşın herkesin çocuklarıyla birlikte bu tür etkinliklere katılarak katkı koyması gerektiğini ifade etti.

Anna Yaşın, bu kadar güzel bir doğaya sahip olan Kuzey Kıbrıs’ta çevrenin bu kadar kirli olmasının çok üzücü olduğunu dile getirdi.

BRT