Evkaf İyilik Gönüllüleri Kandil Lokumu Dağıttı

Kandillerde geleneklerimizi hatırlamayı sürdüren Evkaf İyilik Gönüllüleri, Berat Kandili’nde lokum dağıtarak hem geleneğimizi yaşattı, hem de farkındalık yarattı.