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Evkaf İyilik Gönüllüleri Kandil Lokumu Dağıttı

Kandillerde geleneklerimizi hatırlamayı sürdüren Evkaf İyilik Gönüllüleri, Berat Kandili’nde lokum dağıtarak hem geleneğimizi yaşattı, hem de farkındalık yarattı.

28 Mart 2021 Pazar 15:00
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Evkaf İyilik Gönüllüleri Kandil Lokumu Dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi de kandillerde vatandaşa lokum, lokma ve benzeri ikramlarda bulunarak bu amaçla kurulan vakıfları yaşatmakta, kültürümüze sahip çıkmaktadır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu vesileyle tüm vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı. 
 

Anahtar Kelimeler:
KandilEvkaf İyilik GönüllüleriLokum
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