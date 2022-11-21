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Evkaf İyilik Günlükleri dünyaya açıldı!

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 2015 yılında “İyilikte Yarışalım” sloganıyla başlatılan ve oldukça ilgi gören İyilik Günlükleri projesi uluslararası ülkelerde kullanılmaya devam ediyor. 

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24
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Evkaf İyilik Günlükleri dünyaya açıldı!



Geleceğimiz olan çocuklarımıza gün içerisinde yapmış oldukları iyilikleri yazması için hediye edilen ve bu sayede Karşılık Beklemeden İyilik Yapmayı öğreten İyilik Günlükleri, Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra ilk kez İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olmak üzere tam 4 farklı dilde basılarak geçtiğimiz günlerde Meksika’da gerçekleşen UNESCO’nun Uluslararası Halk Dansları Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonu’nda (CIOFF) ülke temsilcilerine hediye edildi. 

Meksika’daki toplantıda farklı ülkelerden gelen temsilciler, iyilik günlüklerinin çok güzel bir fikir olduğunu ve bu projeyi ülkelerinde de uygulamak istediklerini söylediler.

Gerçekleştirilen toplantıda tam 19 ülkenin temsilcileri günlükleri kendi dillerine çevireceklerinin bilgisini verdi.

Atalarımızın bizlere miras bıraktığı iyilik medeniyetini çocuklara aşılamaktan gurur duyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İyilik Günlüklerini düzenli olarak okullara dağıtıyor ve uluslararası bağlantılarını kullanarak yabancı ülkelere de gönderiyor.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresiİyilikte Yarışalım
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