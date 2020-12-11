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EVKAF, KIBRIS TARİHİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs’ta Osmanlı izleri açısından büyük önem taşıyan şeriye sicillerini  araştırmaya ve yayınlamaya devam ediyor. 

11 Aralık 2020 Cuma 15:48
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EVKAF, KIBRIS TARİHİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs’ta Osmanlı izleri açısından büyük önem taşıyan şeriye sicillerini  araştırmaya ve yayınlamaya devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, 450 yıllık arşivler üzerinde çalışılarak deşifre edilen ve teker teker basılı ortama hazırlanan şeriye sicilleri, Evkaf tarafından ciltlenerek kitap haline getiriliyor. 

Mahkeme tutanakları anlamına gelen şeriye sicilleri, Kıbrıs’ta yaşamın nasıl olduğuna dair çok önemli ipuçları veriyor. 

Birçok bilimsel çalışma için de önemli bir kaynak niteliği taşıyan şeriye sicillerinin Türkçesinin yayınlanmasından sonra dünyanın birçok üniversitesinden gelen isteklere cevap vermek için şimdi de şeriye sicillerinin İngilizcesi yayınlandı. 

Şeriye sicilleri Evkaf tarafından devlet kütüphaneleri ve tüm dünyadaki üniversite kütüphanelerine yollanıyor.

Son Güncelleme: 11.12.2020 16:50
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